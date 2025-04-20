صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ليستر سيتي

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أعلن أرني سلوت، المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة ليستر سيتي، المُقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه نادي ليفربول فريق ليستر سيتي في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب كينج باور، لحساب منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل ليفربول لمباراة ليستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: كونستانتينوس تسيميكاس - فيرجل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كونور برادلي

خط الوسط: ريان جرافينبيرش - دومينيك سوبوسلاي - أليكسس ماك أليستر

خط الهجوم: لويس دياز - كودي جاكبو - محمد صلاح.

ويتواجد على مقاعد بدلاء ليفربول كلًا من: كويمين كيليهر - جاريل كوانساه - أندرو روبيرتسون - ترينت ألكسندر أرنولد - واتارو إيندو - كورتس جونز - هارفي إليوت - ديوجو جوتا - داروين نونيز.

ويحتل ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 76 نقطة، فيما يحتل ليستر سيتي المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة.