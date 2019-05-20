وزير خارجية عمان يبحث مع نظيره الإيراني في طهران القضايا الإقليمية والدولية

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وصل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي -اليوم الاثنين- إلى العاصمة الإيرانية طهران، وسط توقعات بأن سلطنة عمان ربما تقوم بدور وساطة لتخفيف التوترات التي تشهدها المنطقة.

وأفادت الدائرة الإعلامية في الخارجية الإيرانية -حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس"- بأن بن علوي التقى عقب وصوله إلى طهران بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف، مشيرة إلى أن المباحثات بينهما تناولت العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية.

تأتي الزيارة بعد أيام من اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بسلطان عمان قابوس بن سعيد.

وكانت الخارجية الأمريكية ذكرت أن الجانبين بحثا "التهديدات التي تتعرض لها منطقة الخليج من جانب إيران" إلى جانب تطورات الوضع في اليمن.

جدير بالذكر أن سلطنة عمان لعبت لفترة طويلة في الماضي دور الوسيط بين الغرب وإيران حول برنامج طهران النووي.