الملتقى الثقافي الإفريقي الترجمة وأهميتها في البحث العلمي والعلوم الإنسانية بجامعة القاهرة

نظمت كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف الدكتور عطية محمود الطنطاوي عميد الكلية، الملتقى الثقافي الأفريقي بعنوان "الترجمة وأهميتها في البحث العلمي والعلوم الإنسانية"، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، وبحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة والمثقفين وأساتذة اللغات من مختلف الجامعات المصرية.



وقال الدكتور محمد الخشت، إن الملتقى تناول العديد من الموضوعات، أهمها الترجمة والتحول الرقمي.. فوائد ومحاذير، نحو نظرية جديدة للترجمة في عصر ما بعد الإنسانية، أهمية البحث العلمي في الترجمة، النصوص المترجمة ضمن أوراق الترقى الاكاديمى فى الأقسام العلمية، اللغات الأجنبية بالجامعات المصرية بين النشاط العلمى والكتابة البحثية الأصيلة، الترجمة بوابة التفكير المنهجى ودرب البحث العلمى، دور الترجمة والأدب المقارن فى التواصل الثقافى بين الحضارات بالمنطقة العربية "نحو إنشاء مؤسسة عربية للترجمة والأدب المقارن"، استراتيجيات وتقنيات الترجمة.



ومن جهته، أوضح الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، أن الكلية حرصت على عقد الملتقى الثقافي الأفريقي لمناقشة القضايا المهمة محليًا وإقليمًا ودوليًا، مشيرا إلى أنه يحظى باهتمام بالغ من النخبة المثقفة والأساتذة والباحثين والطلاب.