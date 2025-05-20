وزير الخارجية السوري: نثمن موقف الأردن الرافض للتدخلات الإسرائيلية

أكد وزير الخارجيَّة والمغتربين السُّوري أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، أنّ تهديدات أمنية مشتركة تواجه سوريا والأردن، مشيرا إلى أن رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية سينعكس إيجاباً على سوريا والمنطقة.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن الشيباني قوله، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عقد اليوم في دمشق، إن "الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا لا تهدد سوريا فقط بل جميع المنطقة وتمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية ومنذ اليوم الأول قلنا نريد سوريا مستقرة فالشعب السوري تعب من الحروب".

وأضاف :"وقعنا اتفاقية لإحداث مجلس تنسيقي أعلى لتعزيز العمل المشترك بما يخدم مصالح بلدينا" ، لافتا إلى أنه تم بحث ملفات الطاقة والنقل وتم التوقيع في عمان على مذكرة تفاهم بإنشاء مجلس تنسيق عال بين الطرفين.

وأكد أن هناك توجيهات وأوامر بتعزيز العلاقة وتسهيل كافة الإجراءات على المستويين السياسي والحكومي، مشددا على أن التنسيق الاقتصادي مع الأردن بدأ منذ اليوم الأول بعد التحرير وسيساعد رفع العقوبات عن سوريا بتعزيز هذا التعاون في مجالات النقل والطاقة وكل المجالات.

وأوضح الشيباني "أننا نتحدث مع الولايات المتحدة وأوروبا وجميع الدول من أجل إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق عام 1974، مثمنا موقف الأردن الرافض للتدخلات الإسرائيلية في سوريا التي تهدد المنطقة بأسرها.

ووجه الوزير الشيباني الشكر إلى الأردن على استقبال اللاجئين السوريين لسنوات ، قائلا :"نعمل على عودة جميع اللاجئين إلى وطنهم".

بدوره ، دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي إسرائيل أن تحترم سيادة سوريا وتنهي احتلالها للأرض السورية، مشيرا إلى أن "الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب سوريا هي اعتداء على الأردن واستقرار سوريا يتطلب وقف كل التدخلات الخارجية في شؤونها".

وأكد الصفدي أن "ما يهدد أمن واستقرار سوريا يهدد أمن الأردن واستقراره ونسعى لتعزيز التعاون في مواجهة التحديات المشتركة" ، موضحا أن "التدخلات الإسرائيلية في سوريا لا شرعية ولا قانونية ولا أخلاقية ولا تؤدي إلا للفوضى".

وأعتبر أن الأردن هو بوابة سوريا إلى الخليج العربي والعالم العربي وسوريا بوابة الأردن إلى أوروبا، مؤكدا أن الشعب السوري قادر ومنجز وإذا أعطي الفرصة سيحقق قصة نجاح جديدة.