جامعة العريش تكرم الدكتور الراحل سعيد لافي وتطلق اسمه على مجمع المدرجات الرئيسي

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كرّمت جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء الدكتور الراحل سعيد عبد الله لافي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث الأسبق، ورئيس الجامعة السابق، وذلك بإطلاق اسمه على مجمع المدرجات الرئيسي بالجامعة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، مع عمداء الكليات لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بالاستعدادات النهائية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

واستُهلّ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور سعيد عبد الله لافي، تخليدًا لذكراه وتقديرًا لإسهاماته في تطوير منظومة التعليم العالي، والبحث العلمي، والدراسات العليا بالجامعة، حيث تقرر إطلاق اسمه على مجمع المدرجات الرئيسي رقم (650).

وتناول الاجتماع عددًا من المحاور الرئيسية لضمان حسن سير وانتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني.