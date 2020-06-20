السودان يسجل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات

أكدت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات، اثنتان منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء 118 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان صباح اليوم السبت عن التقرير الوبائي ليوم الأربعاء، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 32 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 12 ولاية، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 150 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 8416 حالة، بينها 513 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 3204 أشخاص.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.