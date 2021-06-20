أروابارينا يبحث عن إنقاذ منصبه.. وغيابات عديدة في صفوف النسر المغربي..

يخوض بيراميدز مواجهة قوية في التاسعة من مساء اليوم الأحد، عندما يلتقي بنظيره الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية على ملعب الدفاع الجوي.

ويبحث بيراميدز في تلك المباراة عن تحقيق عدة أهداف مختلفة، سيكون على رأسها تكرار إنجاز الموسم الماضي بالتأهل لنهائي البطولة، ومن ثم بدء البحث عن التتويج بأول ألقابه، بعد خسارة بطولة الموسم الماضي أمام نهضة بركان المغربي.

كما سيسعى بيراميدز نحو الثأر من الرجاء، بعد الخسارة ذهابًا وإيابًا في دور المجموعات هذا الموسم، حيث فاز الفريق المغربي على ملعبه بهدفين دون رد، قبل أن يكرر انتصاره بثلاثية نظيفة في القاهرة.

من جهته، يهدف رودلفو أرواربارينا، المدير الفني لبيراميدز عن تأمين منصبه من خلال تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الليلة، حيث أصبح المدرب الأرجنتيني على وشك الإقالة في ظل النتائج المتواضعة التي يحققها الفريق في مسابقة الدوري، والتي كان آخرها الهزيمة أمام سموحة بثلاثية نظيفة في ملعب 30 يونيو.

ويدخل بيراميدز اللقاء بقوته الضاربة، حيث من المنتظر أن يدفع بشريف إكرامي في حراسة المرمى، ومحمد حمدي، وأحمد فتحي، وأحمد سامي، وعلي جبر في الدفاع، خلف نبيل دونجا وعمر جابر، وعبد الله السعيد ورمضان صبحي وإيريك تراوري في خط الوسط، بينما يقود محمود وادي خط الهجوم.

أما فريق الرجاء فيدخل اللقاء متسحلًا بمعنوياته المرتفعة التي اكتسبها من الفوز على بيراميدز مرتين بدور المجموعات، وذلك رغم الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق للإصابات المختلفة، والبالغ عددهم 7 لاعبين من بينهم أيوب نناح.

ورغم الغيابات في تشكيلة التونسي لسعد الشابي، مدرب الرجاء، إلا أنه يملك مجموعة من اللاعبين أصحاب المواهب والقادرين على صنع الفارق، من بينهم الجناح سفيان رحيمي، والحارس أنس الزنيتي والمدافع عبد الرحيم الشاكير ولاعب الوسط عبد الإله الحافيظي والقائد محسن متولي والمهاجم محمود بن حليب.

واعترف الشابي بصعوبة مهمة فريقه أمام بيراميدز، حيث قال :"المباراة عن قمة حقيقية، ولكننا نطمح للعودة من مصر بنتيجة إيجابية، واللاعبون جميعهم على دراية بأهمية اللقاء وحجم المسؤولية، وينبغي أن نخوضها بتركيز تام".