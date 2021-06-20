وزير الإعلام اليمني: منع مليشيا الحوثي إنزال حمولة سفينة قمح يعد امتدادا لنهجها في عرقلة «الإغاثة الإنسانية»

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإرياني "إن قيام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بمنع إنزال حمولة السفينة "غلوريس سي" التابعة لبرنامج الغذاء العالمي والتي تحمل 12500 طن من القمح، وإجبارها على الخروج ومغادرة ميناء الحديدة، امتداد لنهج المليشيا في عرقلة عمليات الاغاثة الانسانية وعمل المنظمات الدولية في مناطق سيطرتها‏".

وأوضح معمر الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن هذا العمل يؤكد انتهاج مليشيا الحوثي الإرهابية سياسة الإفقار والتجويع، وعدم اكتراثها بالمأساة الإنسانية والحالة المعيشية لملايين المعدمين القاطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، واستغلال أوضاعهم المأساوية ورقة للمزايدة السياسية والاعلامية وابتزاز وتضليل المجتمع الدولي.‏

وطالب الارياني المجتمع الدولي بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، واتخاذ الإجراءات الرادعة والكفيلة بالضغط على مليشيا الحوثي الارهابية، وضمان وصول المساعدات لملايين الجوعى في مناطق سيطرتها، ووقف مساعي المليشيا لتوسيع الكارثة الانسانية وتحويلها إلى مادة للمساومة والابتزاز والتربح السياسي والمادي.