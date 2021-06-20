الحوثيون أطلقوا 372 صاروخا باليستيا و659 طائرة مفخخة باتجاه السعودية في 6 أعوام

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية اليوم الأحد أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران قامت خلال الستة أعوام الماضية بإطلاق 372 صاروخاً باليستياً و 659 طائرة مفخخة تجاه المملكة.

وأعلنت قيادة التحالف في بيان لها، إحصاءً محدثاً لإجمالي الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، منذ بدء الأزمة، أي قبل 6 أعوام.

وقالت إن إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها مليشيا الحوثي (372) صاروخاً، والطائرات المسيرة (659)، والزوارق المفخخة (75)، والألغام البحرية (205)، والمقذوفات (96292)، فيما بلغ إجمالي انتهاكات وقف إطلاق النار في الحديدة (30527).

وتستهدف ميليشيات الحوثي، المتحالفة مع إيران، خميس مشيط(جنوب غرب) المملكة وغيرها من المدن السعودية على الحدود بشكل متكرر، في الحرب الدائرة منذ ما يزيد على ستة أعوام، ودائمًا ما تعترضها الدفاعات الجوية للتحالف.