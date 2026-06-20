 وفد دبلوماسي هولندي يتفقد مخازن الهلال الأحمر المصري للمساعدات الإنسانية بالعريش - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفد دبلوماسي هولندي يتفقد مخازن الهلال الأحمر المصري للمساعدات الإنسانية بالعريش

مصطفى سنجر
نشر في: السبت 20 يونيو 2026 - 10:34 م | آخر تحديث: السبت 20 يونيو 2026 - 10:36 م

اصطحب اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وفدًا دبلوماسيًا وبرلمانيًا هولنديًا برئاسة إيفا فيتيمان، نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية الهولندية، في زيارة إلى مخازن المساعدات اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري بمدينة العريش.

وتفقد الوفد مخازن المساعدات الإنسانية والإغاثية، واطلع على آليات استقبال وفرز وتجهيز المساعدات الواردة من مختلف الدول والمنظمات الدولية، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة.

واستمع أعضاء الوفد إلى شرح حول الجهود التي تبذلها الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري في تنسيق وتيسير حركة المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

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