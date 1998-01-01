 وفاة رئيسة وزراء دلهي السابقة شيلا ديكشيت عن 81 عاما - بوابة الشروق
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وفاة رئيسة وزراء دلهي السابقة شيلا ديكشيت عن 81 عاما

د ب أ
نشر فى : السبت 20 يوليه 2019 - 4:35 م | آخر تحديث : السبت 20 يوليه 2019 - 4:35 م

توفيت شيلا ديكشيت، رئيسة وزراء دلهي السابقة وإحدى الزعماء البارزين بحزب "المؤتمر الوطني" الهندي اليوم السبت عن 81 عاما.

وقال متحدث باسم معهد "فورتيس اسكورتس" للقلب في دلهي إن ديكشيت توفيت بسبب سكتة قلبية.

يذكر أن ديكشيت، التي قضت أطول مدة في منصب رئيس وزراء دلهي تولت المنصب ثلاث فترات متتالية من عام 1998 حتى عام 2013 .

وانهالت عليها الثناءات من مختلف الانتماءات السياسية.

وقال حزب المؤتمر في الهند في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "عضو الكونجرس مدى الحياة وخلال ثلاث فترات في منصب رئيسة وزراء دلهي، حولت وجه دلهي".

وذكر رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي "لقد قدمت إسهاما جديرا بالملاحظة في تنمية دلهي بشخصيتها الرقيقة".

وكان قد تم انتخاب ديكشيت في البرلمان للمرة الأولى في عام 1984. وكانت شريكا مقربا من رئيس الوزراء الاسبق، راجيف غاندي وعملت وزيرة في حكومته.


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