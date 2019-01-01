محمد شعير: لا يجوز أخذ اقتباس من شخصية روائية ونسبها إلى المؤلف

انتقادات كثيرة وجهت إلى وزارة الثقافة، بعد الافتتاح الرسمى لمتحف نجيب محفوظ، بشأن ما تم عرضه من مجموعة صور تحمل اقتباسات وأقوالا مختلفة مأخوذة عن مؤلفاته، وتم نسبها إلى نجيب محفوظ نفسه، بدلا من نسبها إلى أبطاله الروائية.

وعن ذلك قال الكاتب الصحفى، محمد شعير: «فى عالم النقد لا يجوز أخذ اقتباس من أحد الأعمال الروائية ونسبها إلى المؤلف، فالكاتب على سبيل المثال قد يكتب عن بطل «ملحد أو كافر أو إرهابى»، وبالتالى تأتى جميع الآراء والأفكار الموجودة بالعمل الروائى تتماشى مع ذلك المسار وتلك الشخصية، وهو ما يعنى أنها تعبر عن فكر البطل وليس الروائى.

وتابع «شعير» فى تصريح خاص لـ«الشروق»، من يقرأ رواية «اللص والكلاب»، يجد البطل هانى مهران يقول: «الكتاب فى يد والقنبلة فى يد»، فهل معنى ذلك أن ننسب الجملة إلى المؤلف نجيب محفوظ، دون الالتفات إلى البطل والمناسبة والظرف الذى جعله يقول هذا؟!. وهل معنى ذلك أن نجيب محفوظ يدعو إلى الإرهاب؟ وبالطبع هذا غير حقيقى، ولذا من هنا تأتى أهمية أن تنسب هذه الأقوال إلى الشخصيات الروائية وليس إلى مؤلفها.

وطالب «شعير» وزارة الثقافة بتدارك ذلك فيما تم عرضه بمتحف نجيب محفوظ، لافتا إلى تلك الملاحظة أو غيرها، لا يجب أن تقلل من حجم الإنجاز الحقيقى الذى قامت به وزارة الثقافة لافتتاح متحف نجيب محفوظ بعد سنوات طويلة من التأجيل.