 وزير الاقتصاد الفرنسي: الحكومة ستتولى ترميم كاتدرائية نانت الأثرية بعد اندلاع حريق بها - بوابة الشروق
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وزير الاقتصاد الفرنسي: الحكومة ستتولى ترميم كاتدرائية نانت الأثرية بعد اندلاع حريق بها

أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 يوليه 2020 - 10:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2020 - 10:58 ص

قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إن الدولة ستتولى ترميم كاتدرائية "سان بيير وسان بول" التي ترجع إلى القرن الخامس عشر بمدينة "نانت" غربي فرنسا بعد اندلاع حريق بها تسبب في تدمير النوافذ الزجاجية الملونة وآلة العزف الكنسي الرئيسية.

وأضاف لومير - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الاثنين - أنه واجب على الدولة ترميم الكاتدرائية لأنها من ممتلكاتها ومن ثقافتها أيضا.

وألغى رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أمس الأحد تحركاته المخطط لها لكي يتوجه إلى موقع حادث احتراق كاتدرائية نانت التاريخية.

يأتي هذا الحادث بعد مرور عام واحد فقط على حريق مدمر شب في كاتدرائية "نوتردام" في العاصمة الفرنسية باريس.

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