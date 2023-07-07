اليابان تدين الإطلاق الصاروخي الأخير من قبل كوريا الشمالية

أدانت الحكومة اليابانية الجولة الأخيرة من الإطلاقات الصاروخية من قبل كوريا الشمالية، وذلك بعدما أطلقت بيونج يانج فجر الأربعاء صاروخين حلقا لمسافة 550 كيلومترا تقريبا قبل أن يسقطا في بحر اليابان.

وقال هامادا ياسوكازو وزير الدفاع الياباني، في تصريحات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية /NHK/: "سقط كلا الصاروخين الباليستيين خارج منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية باليابان إلى الشرق من شبه الجزيرة الكورية. ومن المحتمل أنهما طارا في مسار غير منتظم. ولا يزال التحليل جاريا".

يذكر أن عملية الإطلاق هذه تعتبر الـ13 هذا العام التي تطلق فيها بيونغ يانغ صواريخ باليستية أو مقذوفات باستخدام تكنولوجيا صواريخ باليستية.

وجاء إطلاق الصاروخين بعد يوم من اجتماع سول وواشنطن لمناقشة الردع النووي الموسع ووصول غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية قادرة على حمل صواريخ باليستية مزودة برؤوس حربية نووية، إلى كوريا الجنوبية لأول مرة منذ نحو 4 عقود.