- ياسمين فؤاد توجه الشكر لرئيس الجمهورية على ثقة ودعمه لجهودها الحثيثة للارتقاء النوعى بملفى البيئة والمناخ

- وزيرة البيئة السابقة تتمنى التوفيق لوزيرة التنمية المحلية خلال المرحلة القادمة في مواصلة جهود وزارة البيئة لتحقيق بيئة أكثر استدامة

أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، عن امتنانها العميق لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التى طالما كانت قوة دافعة ومحفز رئيسى لتطوير والارتقاء بالعمل البيئى فى مصر، وركيزة أساسية لتحقيق العديد من الإنجازات في مجالات الحفاظ على الموارد الطبيعية، والتصدي لتغير المناخ، وتطوير البنية التحتية البيئية، وذلك بعد ما تقدمت بإستقالتها نظرا لتعيينها كأمينة تنفيذية للاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وأضافت أن التعاون الوثيق مع دولة رئيس مجلس الوزراء وكل الوزارات المعنية ساهم في إدماج البعد البيئي في السياسات التنموية، لجميع القطاعات الانتاجية والخدمية ارتباطا بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتحقيق تقدم ملموس في ملفات ذات أولوية وطنية، من بينها إدارة المخلفات، وجودة الهواء، وصون التنوع البيولوجي، وغيرها من الملفات البيئية الهامة.

أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن خالص تمنياتها للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالتوفيق والنجاح في تولى مهام وزير البيئة بالإضافة إلى مهام منصبها، مؤكدة ثقتها في قدرتها على مواصلة مسيرة العمل البيئي، والبناء على ما تحقق من إنجازات، ومواصلة الدفع بملف البيئة كأحد أولويات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، في ظل دعم القيادة السياسية والأهمية الكبيرة التى توليها الحكومة المصرية لهذا القطاع الحيوي.

كما وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، الشكر لجميع العاملين بوزارة البيئة وجهازيها شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات وشركاء النجاح في المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية، مؤكدة ثقتها في استمرار التعاون بين وزارة البيئة وكل أصحاب المصلحة حفاظا على مصالح والحياة المعيشية للأجيال الحاضرة والمستقبلية وصونا للموارد الطبيعية.