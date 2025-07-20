3 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين جراء فيضانات ولاية تكساس الأمريكية

قال مسئولون في مجتمع ريفي بتكساس ضربته فيضانات مميتة في 4 يوليو الجاري، يوم السبت، إن ثلاثة أشخاص فقط ما زالوا في عداد المفقودين، بعد أن كان عددهم يقارب 100 شخص، وذلك بعد العثور على أشخاص كان قد أُبلغ عن فقدهم سابقا.

وجاء هذا التخفيض في عدد الأشخاص المدرجين في قائمة المفقودين مع دخول البحث عن الضحايا أسبوعه الثالث. وهو انخفاض كبير عن أكثر من 160 شخصا قال المسئولون سابقا إنهم في عداد المفقودين في مقاطعة كير وحدها.

وظل عدد الوفيات في مقاطعة كير، الذي بلغ 107، ثابتا إلى حد كبير خلال معظم هذا الأسبوع، حتى مع استمرار البحث المكثف.

وأودت الفيضانات المفاجئة بحياة ما لا يقل عن 135 شخصا في تكساس خلال عطلة عيد الاستقلال، مع وقوع معظم الوفيات على طول نهر جوادالوبي في مقاطعة كير، على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال غرب سان أنطونيو. ودمرت الفيضانات منطقة هيل كانتري، والتي هي بطبيعتها عرضة للفيضانات المفاجئة لأن تربتها الجافة والمضغوطة لا تستطيع امتصاص الأمطار الغزيرة.

وتنتشر الأكواخ السياحية، ومخيمات الشباب، ومواقع التخييم على ضفاف النهر وتلال مقاطعة كير، بالإضافة إلى كامب ميستيك، وهو مخيم صيفي مسيحي للفتيات يعود تاريخه إلى قرن من الزمان في منطقة منخفضة على طول نهر جوادالوبي. ولاقى ما لا يقل عن 27 من المخيمين والمشرفين عليه حتفهم.

وفي كيرفيل، على بعد حوالي 160 كيلومترا غرب أوستن، تعرض المسئولون المحليون للتدقيق حول ما إذا كان السكان قد تم تحذيرهم بشكل كاف بشأن ارتفاع منسوب المياه في 4 يوليو.

وقال مدير مدينة كيرفيل دالتون رايس في بيان مساء السبت: "يعكس هذا التقدم الملحوظ ساعات لا تحصى من عمليات البحث والإنقاذ المنسقة، وعمل استقصائي دقيق والالتزام الثابت بجلب الوضوح والأمل للعائلات خلال وقت عصيب بشكل لا يصدق".