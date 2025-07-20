رئيس الفلبين يتوجه إلى أمريكا اليوم لبحث التجارة والدفاع مع ترامب

غادر رئيس الفلبين فيرديناند ماركوس الابن بلاده متوجها إلى واشنطن اليوم الأحد، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، يتوقع خلالها أن يسعى إلى التوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي ويبحث التعاون الدفاعي في اجتماع رفيع المستوى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ماركوس، في كلمة لدى مغادرته في قاعدة فيلامور الجوية في مدينة باساي "هذه هي الزيارة هي الأولى التي يقوم بها رئيس دولة من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى الولايات المتحدة في ظل هذه الإدارة"، حسب وكالة أنباء الفلبين اليوم الأحد.

وأضاف "لقائي مع الرئيس ترامب أمر أساسي لمواصلة وتعزيز مصالحنا الوطنية وتعزيز تحالفنا".

تأتي تلك الزيارة فيما تسعى الفلبين لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية المقترحة ونسبتها 20% على الصادرات الفلبينية.

وأضاف ماركوس، أن فريقه سيتفاوض مع الولايات المتحدة "ليكون قادرا على تخفيف آثار الرسوم الجمركية الصارمة المقرر فرضها على الفلبين".