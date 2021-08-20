توقيف سعودي لإساءته للنبي محمد وزوجته السيدة عائشة عبر تيك توك

أشعل أحد مشاهير تطبيق تيك توك، مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وعدد من دول الخليج، بعد انتشار مقطع فيديو له في بث مباشر وهو "يستهزئ بنبي الإسلام محمد وزوجته السيدة عائشة".



وتصدر هاشتاج #مشهور_يستهزء_بالرسول قائمة أكثر الوسوم انتشارا في السعودية والكويت، مطالبين من خلاله السلطات السعودية بإلقاء القبض عليه.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مسؤول في النيابة العامة أنه "بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام أشخاص ببث مقطع فيديو وتداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ينطوي في محتواه على الإساءة للنبي وزوجته، فقد أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بسرعة القبض على المذكورين استناداً للمادتين 15 و17 من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم".



وأضاف "أن ما نشر من شأنه المساس بالرموز الدينية والقيم الإسلامية والآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقاً لقرار معالي النائب العام، وتصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال".



وشدّد المصدر على أن النيابة العامة "ستطبق الأنظمة بكل حزم وقوة على المتجاوزين للقيم الدينية والمجتمعية وستستمر في ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة".



وفي وقت لاحق أعلنت ‏شرطة منطقة الرياض القبض على المواطن الذي أساء للنبي وزوجته.



وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس: "إشارة إلى بثّ أحد الأشخاص مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ينطوي في محتواه على الإساءة لأم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - والمساس بجانب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليه".



وأوضح الرائد الكريديس أن المشهور "هو مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة".



واعتبر ناشطون سعوديون أن "المس بالدين والملك والوطن خط أحمر".



وغرد حساب السعودية خط أحمر بالقول: "نشيد بعمل النيابة العامة وجهودها الجبارة ونطالب بمزيد من الجهد من كل من تجاوز الدين ثم الملك ثم الوطن".



وأثنى آخرون على صفات زوجة الرسول السيدة عائشة.



فقالت نورة آل الشيخ: "صفات عائشة رضي الله عنها شريفة وطاهرة ونقية؛ أنزل الله ببراءتها من حادثة الإفك قرآن يتلى إلى يوم القيامة. كريمة وسخية وكثيرة الصدقات ومنفقة على الفقراء. صبورة ومتواضعة وتقدم حاجات الناس على حاجتها. فقيهة؛ كانت رضي الله عنها أفقه واحدة من أمهات المؤمنين".