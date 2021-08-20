عميد كلية الفنون بالجامعة البريطانية: ندعم إنشاء مدينة متكاملة لرعاية الأطفال من ذوي الهمم

أكد الدكتور حسن متولي عميد كلية الفنون وأسس التصميم بالجامعة البريطانية، على دور الفن في دعم القضايا المجتمعية، وقال خلال مشاركته في سمبوزيوم ارتا مارسانا للفنون التشكيلية، أنه حرص على التواجد بين المشاركين في دورته التأسيسية دعما لفكرته الساعية إلى إنشاء مدينة متكاملة لرعاية الأطفال أصحاب الهمم في إطار حركة النهضة العمران التي تشهدها منطقة العلمين.



وقال عميد كلية الفنون وأسس التصميم بالجامعة البريطانية إن وجود كلية الفنون والتصميم بالجامعة البريطانية ضمن الرعاة، يأتي ضمن الدور الاجتماعي الذي تلعب الجامعة في دعم الأنشطة ذات البعد الاجتماعي والتي تأتي في إطار توجهات عامة للدولة المصرية وهي تؤسس للجمهورية الجديدة.



وأوضح أن هذه الفكرة كانت هي العنصر الجاذب لتلك المجموعة من الفنانين الكبار من مختلف دول العالم والذين أتوا للمشاركة بأعمالهم في بناء مدينة عمر سعادة، والتي تعد أول مدينة للأطفال ذوي الهمم في المنطقة العربية.



وأشاد متولى بتجربة مشاركة الأطفال أصحاب الهمم مع الفنانين الكبار والتي كشفت عن مواهب حقيقية، مؤكدا على أهمية التجربة في دمج أصحاب الهمم في المجتمع بما يتناسب مع قدراتهم ومواهبهم، لأنهم حقيقة أصحاب قدرات يحتاجها أي المجتمع.