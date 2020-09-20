كشف مصدر داخل ناد الزمالك، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، عن استقرار اللجنة المكلفة بالتعاقد مع المدير الفني الجديد للنادي، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون، على عودة البرتغالي جيسفالدو فيريرا.

وأكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، "الأمور حسمت بالفعل والاتفاق تم بين أحمد وأمير مرتضى وبين البرتغالي، والزمالك أبلغ المدرب ببدء الإجراءات لحجز تذاكر الطيران، له ومن يستقر على تواجده مع في الجهاز الفني، وتحديد موعد الوصول إلى القاهرة".

وأوضح المصدر، "المدرب طلب مهلة 24 ساعة من أجل الرد، على لجنة الأبيض، سواء بالموافقة وتحديد الموعد واسم المعاون له، أو الرفض".

وأضاف "لجنة الزمالك، ارسلت لـ فيريرا، كشف بأسماء لاعبي الأبيض ومرفق به اخر المستجدات بشأن اللاعبين المصابين والأسماء المقترحة للتواجد معه في الجهاز الفني الجديد".

وكان مرتضى منصور، أعلن عن التواصل لاتفاق شبه نهائي مع مدرب الأبيض الجديد، على أن يحسم الأمر برد المدرب خلال الساعات القليلة المقبلة.

وعلم "الشروق" أن فيريرا طالب بوجود 4 مساعدين ضمن جهازه، بينما يصر مسؤولي القلعة البيضاء على دفع رواتب اثنين فقط.

وكشف المصدر ذاته، أن إدارة الزمالك قررت التراجع عن تفعيل العقد المبرم بين النادي والأنجولي آري بابل، بسبب ما بدر منه بحديثه عبر وسائل الإعلام، خاصة أنه لم يحصل على إذن مسبق.

وشدد المصدر، أن النادي اتفق مع بابل من قبل، على عدم الحديث في وسائل الإعلام للإعلان عن الصفقة والتعجل في الكشف عن الاتفاق الذي تم بين إدارة النادي وبينه في وقت سابق.