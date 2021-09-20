جميلة عوض وصابرين يحضران العرض الخاص لفيلم «عروستي»

وصلت الفنانتان صايرين وجميلة عوض، إلى العرض الخاص لفيلم «عروستي»، والذي يقام بزد بارك بمدينة الشيخ زايد.

وكانت طرحت الشركة المنتجة لفيلم «عروستي»، الإعلان الرسمي للفيلم، مؤخرا تمهيدا لطرحه بدور العرض السينمائية، وفور طرح إعلان الفيلم، لاحظ الجمهور وجود تشابه بأحد مشاهد الفيلم، يظهر فيها أحمد حاتم يهدي جميلة عوض (شراب) مخطط بالأسود والأصفر، وهو ما يتشابه مع أحد مشاهد الفيلم العالمي «أنا قبلك - Me Before You» الذي صدر عام 2016 من بطولة إميليا كلارك، سام كلافلن، وذلك حينما قدم «كلافلن» لإميليا نفس الهدية.

«عروستي» من بطولة أحمد حاتم، وجميلة عوض، وصابرين، ومحمود البزاوى، وفاتن واصل، وزينب غريب، ومروان يونس، وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير.