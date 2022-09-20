ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر جنوب غرب المكسيك، اليوم الاثنين، أدى إلى القيام بعمليات إجلاء واهتزاز المباني في العاصمة مكسيكو سيتي، وذلك تزامنا مع ذكرى زلزالين كبيرين ضربا البلاد خلال عامي 1985 و2017.

وأفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي، بأن الزلزال ضرب ولاية ميتشواكان على ساحل المحيط الهادئ ، على بعد 475 كيلومتر تقريبا غرب مدينة مكسيكو سيتي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وحذر مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ، من موجات تسونامي على السواحل الواقعة على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال، مطالبا الأشخاص المتواجدين في تلك المناطق الساحلية المهددة، بالبقاء في حالة تأهب.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مقطع فيديو نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "سنبدأ في جمع المعلومات، ونأمل من صميم قلوبنا ألا يكون أي شيء خطير قد حدث".

وشعر سكان العاصمة مكسيكو سيتي بالزلزال، في تمام الساعة الواحدة وخمس دقائق بالتوقيت المحلي.

وقالت عمدة مكسيكو سيتي كلاوديا شينباوم إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي أضرار أولية.

وقال حاكم ولاية خاليسكو إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار جسيمة.

في الوقت نفسه، قال حاكم ولاية ميتشواكان، الواقعة بالقرب من مركز الزلزال، إن الوكالات المعنية بالاستجابة في حالات الطوارئ، لا تزال تقوم بتقييم الوضع.

وتم إخلاء المباني السكنية الواقعة في منطقة وسط المدينة والمنطقة التجارية بشارع ريفورما.

جدير بالذكر أن الزلزال وقع بعد أقل من ساعة من إجراء المدينة تدريباتها السنوية المقررة على كيفية مواجهة الزلازل، لإحياء ذكرى الزلازل العنيفة التي تم رصدها في عامي 1985 و 2017، مما يجعل الزالزل الثالث الذي تشهده البلاد في نفس التاريخ.

ولم يعلق المتحدثون باسم شركة النفط الحكومية المكسيكية (بيميكس) واللجنة الاتحادية للكهرباء (سي.إف.إي) حتى الآن، على طلب للتعليق على الأضرار المحتملة التي لحقت بالمنشآت أو الخدمات في البلاد جراء الزلزال.