 محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل بمركز ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 4:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

إلى أي مدى راض عن تعاقد الأهلي مع السويسري مارسيل كولر؟
النتـائـج تصويت

محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل بمركز ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة

عمرو بحر
نشر في: الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 - 4:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 - 4:14 م

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، سير العمل بمركز الدكتور حسن حلمي الحكومي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، يرافقه جهاد متولي رئيس مركز الخارجة.

وأكد الزملوط، انتظام العمل بالعيادات الطبية ووحدات التأهيل المختلفة وحضانة الأطفال، وبدء تشغيل التجهيزات الطبية المستحدثة التي تم توفيرها بعيادات المخ والأعصاب والعلاج الطبيعي والسمنة.

وأشار إلى إعداد حصر بعدد طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المحافظة لإعفائهم من كامل المصروفات والرسوم المدرسية، وسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالمحال التجارية الجاري تنفيذها بسور المركز لتوفير المزيد من فرص العمل والخدمات لذوي الهمم من رواد المركز.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك