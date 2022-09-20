محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل بمركز ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة

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تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، سير العمل بمركز الدكتور حسن حلمي الحكومي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، يرافقه جهاد متولي رئيس مركز الخارجة.

وأكد الزملوط، انتظام العمل بالعيادات الطبية ووحدات التأهيل المختلفة وحضانة الأطفال، وبدء تشغيل التجهيزات الطبية المستحدثة التي تم توفيرها بعيادات المخ والأعصاب والعلاج الطبيعي والسمنة.

وأشار إلى إعداد حصر بعدد طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المحافظة لإعفائهم من كامل المصروفات والرسوم المدرسية، وسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالمحال التجارية الجاري تنفيذها بسور المركز لتوفير المزيد من فرص العمل والخدمات لذوي الهمم من رواد المركز.