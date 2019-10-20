قائد ليفربول سعيد بالتعادل مع مانشستر يونايتد

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أبدى جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول رضاه عن تعادل فريقه 1 / 1 مع مضيفه مانشستر يونايتد في قمة مباريات المرحلة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأكد هندرسون في تصريحات إعلامية أدلى بها عقب المباراة التي جرت على ملعب (أولد ترافورد) معقل مانشستر يونايتد أن النتيجة كانت أكثر أهمية من الأداء الذي اعترف بأنه دون المستوى، لينهي سلسلة انتصارات الفريق الأحمر التي استمرت لمدة 17 مباراة متتالية في المسابقة العريقة.

ورغم التعادل، ظل ليفربول، الذي أهدر أول نقطتين في مسيرته بالبطولة خلال الموسم الحالي، متربعا على الصدارة برصيد 25 نقطة، بفارق ست نقاط كاملة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، المتوج باللقب في الموسمين الماضيين.

وتقدم ماركوس راشفورد ليونايتد في الدقيقة 36، قبل أن يتعادل (البديل) آدم لالانا لمصلحة ليفربول قبل نهاية الوقت الأصلي بخمس دقائق.

وقال هندرسون "كان يمكن أن نكون أفضل اليوم، يتعين علينا الاعتراف بذلك".

أوضح هندرسون "كنا أفضل كثيرا في الشوط الثاني وأردنا أن نمضي ونفوز بالمباراة ، ولكن إذا لم تتمكن من الفوز، فيتعين عليك ألا تخسر".

وأعرب قائد ليفربول عن سعادته بتسجيل لالانا هدفه الأول منذ عامين ونصف العام، مشددا على أن زميله لعب دور "المنقذ" للفريق الأحمر.

وأوضح هندرسون "إنني مسرور للالانا لأنه عمل بجد ويستحق بعض الحظ. لقد أنقذنا بنقطة اليوم".

ويستعد ليفربول لملاقاة مضيفه جينك البلجيكي يوم الأربعاء القادم في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.