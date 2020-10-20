عمرو أديب عن نزول مدبولي إحدى الآبار الأثرية: صورة صعب تلاقيها في أي مكان بالدنيا

استعرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو، يرصد نزول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إحدى آبار الدفن الثلاث الجديدة التي تم العثور عليها مع الدكتور خالد العناني والدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛ لتفقد الكشف والتوابيت التي كشفت بداخل الآبار،.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الاثنين: «مصر دولة عندها ديكور خاص مايتكررش في أي حتة في العالم»، متسائلا: «كام بلد تقدر تصور فيها رئيس الوزراء وهو بينزل بئر عشان يشوف توابيت عمرها ثلاثة آلاف سنة؟».

وتابع: «صورة صعب تلاقيها في أي مكان في الدنيا»، قائلًا إن رئيس الوزراء مازال لائقًا بدنيًا حتى ينزل بالحبل ويجلس في البئر بهذا الشكل.

وذكر إلاعلامي أنه مازال بمصر كميات كبيرة من الآثار لم تكتشف بعد.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم، تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، يرافقهما الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، والتي أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، بالاضافة إلى تماثيل خشبية ملونة ومذهبة.

وحرص الدكتور مصطفي مدبولي على النزول إلى إحدى آبار الدفن الثلاث الجديدة التي تم العثور عليها مع الدكتور خالد العناني والدكتور مصطفي وزيري، لتفقد الكشف والتوابيت التي كشفت بداخل الآبار، وذلك تشجيعا منه لبعثة المجلس الاعلي للاثار.