وزير النقل: إنشاء 15 كوبري كبديل للمعديات بالقرى الأعلى كثافة سكانية

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمعرفة أسباب حادث معدية الدمشلي الذي وقع في أغسطس الماضي، حتى لا يتكرر مرة أخرى.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الاثنين، أن طول الرياح البحيري يبلغ 92 كيلو مترًا، ويقع على جانبيه نحو 27 قرية نشأت في إطار تنمية المنطقة.

وأوضح أن منطقة الرياح البحيري بها 12 كوبري على، و23 معدية، موضحا أن إلغاء تلك المعديات البدائية التي تؤدي إلى وقوع حوادث يحتاج إلى استبدال كل واحدة منها بكوبري.

وتابع إلى أنه عرض دراسة على الرئيس منذ ثلاثة أيام تشير إلى أن تلك المنطقة تحتاج لـ25 كوبري علوي، لافتا إلى توجيهه بإنشاء 15 كوبري خرساني بالمنطقة يخدمون 15 قرية ضمن الأعلى في الكثافة السكانية.

وأكد أن إنشاء تلك الكباري بالرياح البحيري لن يستغرق أكثر من ثمانية أشهر، لافتًا إلى أن التكلفة تبلغ ملياري جنيه.

وعلى جانب آخر، لفت إلى أنه بحلول 2024، سيكون قد تم إنشاء 60 محور كوبري يخدمون كل القرى والمراكز، على نهر النيل.