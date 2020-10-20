تستأنف اليوم فعاليات المنتدى الإفريقي الثالث لشباب المتخصصين في أمور المياه، والذي تنظمه اللجنة الدولية للري والصرف (ICID) ومجموعة العمل الإقليمية الإفريقية، لليوم الثاني، على هامش أسبوع القاهرة الثالث للمياه.

وتنظم اللجنة الدولية للري والصرف برامج تدريبية وورش عمل لبرنامج للشباب المهنيين إقليميا ودوليا، وتتمثل الأهداف الرئيسية للبرنامج التدريبي/ ورش العمل في تأهيل خبراء المياه الشباب في مجال قطاع الري والصرف وتحفيز العمل نحو التنمية الوطنية.

كما يهدف إلى تعزيز وتبادل الأفكار المبتكرة للري والصرف من أجزاء مختلفة من العالم (التعلم من الخبراء الرئيسيين، وتبادل الأفكار بين المشاركين، وتوفير فرصة للتواصل مع المندوبين الدوليين)، وتوفير فرص للشباب من خلال تنمية القدرات. مع الأخذ في الاعتبار أهمية الحدث.