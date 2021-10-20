المرصد السوري: 5 قتلى و20 جريحا جراء قصف شنته القوات الحكومية على إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء قصف شنته القوات الحكومية على إدلب صباح اليوم الأربعاء.

وذكر المرصد أن طفلين وسيدة من بين القتلى الذين سقطوا جراء القصف البري الذي استهدف مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي.

يأتي هذا بعد أنباء عن وصول تعزيزات عسكرية جديدة للقوات الحكومية، مؤلفة من عشرات الحافلات على متنها جنود ودبابات وراجمات صواريخ، إلى منطقة معرة النعمان ومحاور القتال في جبل الزاوية جنوبي إدلب، وسراقب شرقي إدلب على طريق "إم 4". ويأتي ذلك في ظل التصعيد من قبل الإعلام الحكومي حول بدء معركة قريبة في إدلب، تزامنا مع التلويح التركي بقرب عمل عسكري في شمال سورية يستهدف مناطق للمسلحين الأكراد.