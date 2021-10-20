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أعداد جريدة الشروق
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تقرير: مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث مع السعوديين قضية التطبيع مع إسرائيل

مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان
مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان
د ب أ
نشر في: الأربعاء 20 أكتوبر 2021 - 11:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 أكتوبر 2021 - 11:10 م

ناقش مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قضية تطبيع علاقات السعودية مع إسرائيل خلال اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حسبما ذكر موقع "اكسيوس" نقلا عن ثلاثة مصادر أمريكية وسعودية مطلعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر المطلعة قولها لموقع "أكسيوس" إن ولي العهد لم يرفض القضية رفضا قاطعا.

وقال السعوديون إن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت وأعطوا لسوليفان قائمة بالخطوات التي يتعين اتخاذها أولا.

ونقل أكسيوس عن مصدر قوله إن بعض النقاط شملت تحسينات في العلاقات الأمريكية السعودية.

كما تناول سوليفان وولي العهد السعودي تطورات الصراع في اليمن.

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