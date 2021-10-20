قال المخرج عمر عبدالعزيز، إنه لم يحب فيلم «ريش» على المستوى الشخصي لكنه في الوقت نفسه أكد أهمية دفاعه عن هذا العمل الفني، نافيًا أن يدمر الفيلم «سمعة مصر» أو يسيء لها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الثلاثاء: «أرى أنا هناك ثورة على الفيلم، وأي عمل من الممكن أن نختلف حول كونه جيدًا أم سيئًا، هناك تغريب في الفكرة لكني أحترم حصوله على جائزة النقاد في مهرجان كان لأنه أمر لم نحلم به».

وتابع: «لا يمكن أن يسيء (ريش) لمصر، مصر أكبر من مليون فيلم، لكننا وصلنا لشيء مرعب أننا لا نعرف الاختلاف، هل الاختلاف مع الآخر يجعله عدوي، الأمر خاطئ وخاصة في الفن لأنه يعتمد على وجهات نظر».

وذكر أن الفيلم يتحدث عن فئة وشريحة معينة ولا يتحدث عن الدولة بكاملها، متابعًا: «لم يقل إن مصر كلها عشوائية، أنا أدافع عن فيلم لم أحبه لكن يجب أن أدافع عنه لأنها وجهات نظر».

ولفت إلى أن فكرة الفيلم بها نوع من الفانتازيا وخاصة مع تحول الرجل عن طريق السحر إلى دجاجة، مشيدًا في سياق متصل بفيلم «أميرة» المصور في الأردن ووصفه بأنه «عظيم للغاية».

وأردف: «أرى أن الثورة كبيرة حول الفيلم، هل لازم اللي يتعرض في الجونة يبقى مستوى 5 نجوم؟ السينما تصلح لكل زمان ومكان، لم أحب فكرة (ريش) لأنها يجب أن تحرك في شيئًا ما، لكن مش هندبح ولد في بداية حياته، أنا شايف إن في مجزرة».

وتصاعدت أزمة فيلم «ريش» إخراج عمر الزهيري، بعد عرضه الأول في مهرجان الجونة السينمائي، ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، حيث لم يتوقف الخلاف في الرأي عند مدى الجودة والمتعة البصرية التي يقدمها المخرج، ولكنه تحول إلى انقسام وتقييم سياسي حول حقيقة الصورة التي تظهر في أحداث الفيلم، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتغيير حياة المهمشين.