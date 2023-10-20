رئيس برلمانية المصري الديمقراطي للشعب الفلسطيني: أصمدوا لن نترك قضيتكم

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الأيام الماضية شهدت عدة مظاهرات من قبل أبناء الشعب المصري الواعي لدعم القضية الفلسطينية والتنديد بجرائم الكيان الإسرائيلي المحتل، مضيفا أن الشعب قال كلمته إن أرضنا هى دمنا وسنحميها.

ووجه منصور، فى تصريحات خاصة لـ"الشروق"، رسالة للشعب الفلسطيني قائلا: "اصمدوا ورائكم رجال ولن نترك قضيتكم لأنها قضيتنا وقضية كل العرب"، وللكيان الصهيوني قائلا: "انت محتل قاتل وجبان لأنك دمرت وقتلت الأطفال والمستشفيات والمساجد والكنائس".

وحول قمة "السلام" المرتقب انعقادها بالقاهرة غدا السبت، قال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي: "أتمنى من أي قمة عربية تعقد الخروج بقرارات للتنفيذ وليس مجرد توصيات، نريد إجراءات فعلية على الأرض يشعر بها المواطن المصري والفلسطيني والعربي"، مشددا على أنه "لا للتطبيع ولا التهجير ولا بالمساس بأمن مصر القومي بأي شكل من الأشكال".