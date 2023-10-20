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أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في الدوري

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 20 أكتوبر 2023 - 5:52 م | آخر تحديث: الجمعة 20 أكتوبر 2023 - 5:52 م

أعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الزمالك، عن القائمة التي ستخوض مباراة سموحة في الدوري.

ويلعب الزمالك مع سموحة مساء الغد السبت، على استاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد .

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني  - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح  - حاتم سكر .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم "أوباما" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري .


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