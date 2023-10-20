قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، كنيسة القديس برفيريوس، للروم الأرثوذكس في حي الزيتون جنوب قطاع غزة، ثالث أقدم كنيسة في العالم.



وبحسب وكالة الانباء الفلسطينية، أدى القصف إلى استشهاد طفلة وسيدة وإصابة عشرات المواطنين، وإلحاق أضرار جسيمة في أجزاء من مبنى الكنيسة، وانهيار مبنى مجلس وكلاء الكنيسة بالكامل، والذي يأوي عددا من العائلات الفلسطينية، المسيحية والمسلمة، التي لجأت إلى الكنيسة بحثا عن مكان آمن.



وأشارت مصادر محلية للوكالة إلى أن شهداء وجرحى ما زالوا تحت الركام، وتحاول طواقم الإنقاذ والإسعاف الوصول إليهم.



وتقع الكنيسة على بعد أمتار من المستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، الذي قصفه الاحتلال، الثلاثاء الماضي.



وتعتبر كنيسة القديس بروفيريوس ثالث أقدم كنيسة في العالم، ويعود تاريخ بناءها إلى عام 425 م.