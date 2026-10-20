نقابة العلاج الطبيعي تعلن دعما ماليا لأعضائها الراغبين في أداء الحج والعمرة بدءا من 2027

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أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، عن إقرار حزمة دعم مالي جديدة تهدف إلى رفع كفاءة الملف الخدمي لأعضاء الجمعية العمومية.

ويشمل هذا القرار تقديم دعم مالي للأعضاء المسجلين بالنقابة والراغبين في أداء فريضة الحج ومناسك العمرة، على النحو التالي:

- دعم العمرة: صرف مبلغ 5000 جنيه للأعضاء المقيدين بالنقابة والراغبين في أداء العمرة، بحد أقصى 100 عضو سنويًا.

- دعم الحج: صرف مبلغ 15000 جنيه للأعضاء المقيدين بالنقابة والراغبين في أداء فريضة الحج، بحد أقصى 50 عضوًا سنويًا.

وحددت نقابة العلاج الطبيعي مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على الدعم، هي:

1- أن يكون المتقدم من البالغين فوق سن 35 عامًا.

2- توفير صورة من تأشيرة الدخول والخروج الخاصة بالمملكة العربية السعودية.

3- إحضار خطاب رسمي صادر من شركة السياحة أو الجهة التابع لها رحلة الحج أو العمرة.

ودعت النقابة الراغبين في الاستفادة من الدعم إلى التواصل معها، إما بالحضور الشخصي إلى مقر النقابة، أو عن طريق إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني الرسمي للنقابة: gpts@gpts-egypt.org، موضحة أن العمل بهذا البرنامج الداعم سيبدأ رسميًا اعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2027.