فولكس فاجن تستدعي نحو 73 ألف سيارة حول العالم بسبب عيب في البطاريات

أعلن شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات اليوم الثلاثاء عن استدعاء 72 ألفا و700 سيارة كهربائية إلى مراكز الصيانة في مختلف أنحاء العالم، بسبب وجود عيوب في البطاريات.

وأفادت البيانات الصادرة عن المكتب الاتحادي للمركبات في مدينة فلنسبورج الألمانية أن عمليات الاستدعاء الثلاث تشمل ما مجموعه نحو عشرة آلاف سيارة في ألمانيا.

وتتعلق المشكلة، في معظم الحالات، بطرازات فولكس فاجن "آي دي.3" و"آي دي.4" و"آي دي.7" و"آي دي. باز"، بالإضافة إلى طراز "كوبرا بورن".

وكان تم الإعلان منذ الأسبوع الماضي أن فولكس فاجن تستعد لاستدعاء سيارات بسبب عيوب في البطاريات، وكانت عمليات الفحص الداخلي للجودة أظهرت، بحسب الشركة، أن بعض خلايا بطاريات الجهد العالي في سيارات معينة لا تستوفي متطلبات الجودة، مشيرة إلى أن سبب ذلك يُعزى إلى أخطاء في الإنتاج لدى الشركات الموردة.

وقالت الشركة:" قد يؤدي ذلك، في حالات نادرة، إلى زيادة الحمل الحراري على هذه البطاريات، وقد ينشب حريق في الحالات القصوى".

وحسب ما أعلنت الشركة، فإن المشكلة تقتصر على فترة إنتاج محددة، وذكرت أن حالتي الاستدعاء المتعلقتين بطرازات "آي دي.3" و"آي دي.4" و"آي دي.7" و"آي دي. باز"، تشمل السيارات المصنّعة بين عامي 2022 و2025.

أما طراز "كوبرا بورن"، التابع لشركة كوبرا الإسبانية المملوكة لمجموعة فولكس فاجن، فيشمل الاستدعاء منه السيارات المصنّعة بين عامي 2022 و2024.

وأفاد المكتب الاتحادي للمركبات بعدم تسجيل أي حوادث أسفرت عن أضرار مادية أو إصابات بشرية حتى الآن.

وذكرت الشركة أن البطاريات يجب أن تخضع للفحص في مراكز الصيانة. وإلى حين ذلك، ينبغي لأصحاب السيارات عدم شحنها إلى أكثر من 80% من سعتها، ووضع ملصقات تحذيرية عليها.

وحيثما تسمح الإمكانات التقنية، يتولى النظام نفسه الحد من سعة الشحن المتاحة، ولن يُرفع هذا القيد إلا بعد التأكد من سلامة البطارية.

وسيُخطر أصحاب السيارات المتضررة عبر رسائل بريدية تتضمن جميع المعلومات المهمة، بما في ذلك التفاصيل الدقيقة للإجراءات وجهات الاتصال، فضلاً عن تدابير المساعدة الأخرى. وكان متحدث باسم فولكس فاجن قد أوضح في وقت سابق أن وحدات البطاريات المتضررة لا يلزم بالضرورة استبدالها، إذ قد يكفي تحديث برمجيات السيارة.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، كانت فولكس فاجن استدعت أكثر من 5 ملايين سيارة في مختلف أنحاء العالم، بسبب برغي في نظام التوجيه معرض للتآكل.

وقد يؤثر هذا العيب، في حالات فردية، على تثبيت نظام التوجيه ومن ثم على أدائه.

وفي ألمانيا، شمل الاستدعاء نحو 1.4 مليون سيارة من العلامة المركزية فولكس فاجن وعلامات أودي وسيات وسكودا التابعة للمجموعة.

وهذه ليست المرة الأولى خلال العام الجاري التي تستدعي فيها فولكس فاجن سيارات بسبب مشكلات في البطاريات؛ ففي مارس الماضي، استدعت فولكس فاجن وكوبرا أكثر من 90 ألف سيارة في مختلف أنحاء العالم للسبب نفسه، منها 28 ألف سيارة في ألمانيا.