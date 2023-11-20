ملك الأردن يؤكد ضرورة العمل بشكل مكثف لوقف الحرب على غزة وفك الحصار

التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، في إطار جهود وقف الحرب على غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أكد العاهل الأردني خلال اللقاء، ضرورة العمل بشكل مكثف لوقف الحرب على قطاع غزة، وفك الحصار المفروض عليها، والضغط لضمان إيصال الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى القطاع.

وحذر من الآثار الكارثية جراء الحرب البشعة الدائرة، التي يذهب ضحيتها الأبرياء من المدنيين العزل، ومواصلة التصعيد والعنف من قبل المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وشدد العاهل الأردني على أن السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين، الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.

من جهته، أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ضرورة حماية المدنيين في غزة.

وأشار إلى أهمية دور الأردن، بقيادة الملك، في العمل نحو أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.