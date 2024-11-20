أردوغان: التوتر الصاروخي بين روسيا وأوكرانيا يهدد بحرب كبيرة

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن التوتر الصاروخي الأخير، بين روسيا وأوكرانيا قد يضع المنطقة والعالم «على شفا حرب كبيرة».

وبحسب وكالة «الأناضول»، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأربعاء، على متن الطائرة أثناء عودته من البرازيل، بعد مشاركته في قمة «مجموعة العشرين».

وقال أردوغان: «هذه التطورات قد تضع المنطقة والعالم على شفا حرب كبيرة، ولا يمكن التوصل إلى نتيجة باتباع مفهوم: أنا ومن بعدي الطوفان».

وقالت وكالة أسوشيتد برس، إن الولايات المتحدة ستسمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية طويلة المدى لتنفيذ ضربات داخل الأراضي الروسية، وهو طلب طالما سعت إليه كييف.

وبحسب الوكالة، لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك قيود على استخدام أوكرانيا لنظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS)، كما هو الحال مع أنظمة الصواريخ الأمريكية الأخرى. فقد تقتصر عمليات النشر في البداية على منطقة كورسك الروسية، حيث استولت القوات الأوكرانية على أراضٍ في وقت سابق من هذا العام.

ويأتي هذا القرار في الأيام الأخيرة من رئاسة جو بايدن، قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه، والذي قال إنه سيجلب نهاية سريعة للحرب التي يخشى كثيرون أن تجبر كييف على تقديم تنازلات غير مقبولة.