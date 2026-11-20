شهد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والدكتور أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، احتفالية مؤسسة الحاج عبدالعزيز الغرباوي الخيرية لتكريم حفظة القرآن الكريم في نسختها السادسة، والتي أقيمت بقرية أم الزين، بحضور الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، وشعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، والمهندس أحمد الغرباوي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من أهالي القرية.

واستهلت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمات الحضور.

مفتي الجمهورية: القرآن الكريم منهج متكامل لبناء الإنسان وترسيخ القيم

وفي كلمته، أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، أن الحديث عن القرآن الكريم يرتبط ارتباطا وثيقا ببناء الإنسان، خاصة في ظل ما يشهده العصر من تحديات واختلاط المفاهيم والقيم، موضحا أن الغاية الأساسية من بناء الدول هي إعداد إنسان متكامل الأركان، يعرف حقوق الله وحقوق العباد، ويستمد من كتاب الله منهجا سليما لحياته.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن القرآن الكريم يقدم رؤية متكاملة لبناء الإنسان، تقوم على ترسيخ علاقته بربه، وتحقيق التوازن في علاقته بنفسه وبني جنسه وسائر المخلوقات، بما يعزز قيم الاستقامة والكرامة والانتماء، مستشهدا بقول الله تعالى: "قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ".

وأضاف أن بناء الإنسان المتكامل يرتكز كذلك على الجانب التعبدي والتشريعي، بما يتضمنه من صلاة وصيام وزكاة وحج، فضلا عن الاهتمام بالجانب البدني والحفاظ على سلامة الإنسان وصحته، بما يحقق التوازن بين مختلف جوانب حياته، ويؤسس لشخصية سوية قادرة على أداء رسالتها في المجتمع.

ودعا حفظة القرآن الكريم إلى ألا يقتصر ارتباطهم بالكتاب العزيز على الحفظ والتلاوة، بل يمتد إلى فهم آياته والعمل بأحكامه وتطبيق تعاليمه في حياتهم اليومية، مستشهدا بقول الله تعالى: "كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ".

وشدد على أهمية إحسان حافظ القرآن الكريم إلى والديه وبرهما، وأن يكون حفظ القرآن دافعا لمزيد من الالتزام بالأخلاق الفاضلة والسلوك القويم، داعيا إلى تضافر جهود الأسرة والمؤسسات الأهلية ومؤسسات الدولة في تربية النشء وبناء وعيه وحمايته من الأفكار والسلوكيات السلبية.

كما وجه رسالة إلى أولياء الأمور بضرورة التمسك بتعاليم القرآن الكريم، وغرس قيم العِفة والفضيلة والخير في نفوس الأبناء، وتعزيز الرقابة الذاتية لديهم، وتحصينهم من الفتن والحروب الفكرية المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي وغيرها، بما يجعل القرآن الكريم منهجا عمليا ينعكس على أقوالهم وأفعالهم وتعاملاتهم.

وكيل الأزهر: القرآن أخلاق وسلوك قبل أن يكون حفظا وتلاوة

وفي كلمته، أعرب الدكتور أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف، عن سعادته بالمشاركة في احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم، مؤكدا أن الاحتفاء بحفظة كتاب الله هو احتفاء بأهل الله وخاصته، وتقدير للجهود المبذولة في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وإتقان أحكامه.

وهنأ الفائزين وأسرهم، قائلا: "أنتم أهل خير وفضل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فأنتم كما أخبرنا النبي ﷺ أهل الخير وأهل الفضل، وهنيئا لكم هذه المنزلة، وهنيئا لأهلكم بكم".

وأشار وكيل الأزهر إلى أن القرآن الكريم ليس كتاب تلاوة فحسب، بل منهج متكامل لصناعة الإنسان وبناء الوعي وترسيخ منظومة القيم التي تحفظ للأمة هويتها وتدفعها نحو التقدم والرقي، مؤكدا أن القرآن الكريم أخلاق وسلوك قبل أن يكون حفظا وتلاوة.

ودعا حفظة كتاب الله إلى أن تظهر أخلاق القرآن الكريم في أفعالهم وسلوكياتهم، وأن يكونوا قدوة في الصدق والأمانة وحسن التعامل مع الآخرين، حتى يرى الناس أثر القرآن في أخلاقهم وتعاملاتهم اليومية.

محافظ الشرقية: حفظ القرآن الكريم أمانة عظيمة

بدوره، أعرب المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن سعادته بالمشاركة في احتفالية تكريم حفظة كتاب الله، مهنئا الفائزين من أبنائه وبناته، قائلا: "هنيئا لأبنائي وبناتي حفظة كتاب الله وأهل القرآن، لقد خصكم الله بفضله، فملأ صدوركم بكلامه، وألقى على عاتقكم مسئولية عظيمة في الالتزام بأخلاقه وقيمه وسلوكياته".

ووجه المحافظ التحية والتقدير لأولياء الأمور الذين حرصوا على تحفيظ أبنائهم القرآن الكريم، مؤكدا أهمية مواصلة رعايتهم والاهتمام بتنمية مهاراتهم ومواهبهم، بما يؤهلهم للمشاركة الفاعلة في مختلف الفعاليات والمسابقات الدينية على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف أن غرس محبة القرآن الكريم في نفوس الأجيال يمثل استثمارا حقيقيا في مستقبل الأمة، لما يرسخه من صفاء النفس واستقامة السلوك وسلامة الفكر، داعيا الحفظة إلى المحافظة على أمانة حفظ كتاب الله، وعدم التفريط فيما حفظوه من آياته، ومواصلة التعلم والتدبر والعمل بمعاني القرآن الكريم.

كما أشاد المحافظ بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تتبناها الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، ودورها في دعم النشء والشباب، وتنظيم مسابقات حفظ القرآن الكريم وتكريم الفائزين، وتقديم الجوائز المالية وشهادات التقدير ورحلات العمرة، بما يشجع الأجيال الجديدة على حفظ كتاب الله والتمسك بقيمه وتعاليمه.

من جانبه، رحب المهندس أحمد الغرباوي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الخيرية، بالحضور، معربا عن تقديره لمشاركتهم في الاحتفالية التي تستهدف تكريم النماذج المضيئة من أبناء المحافظة من حفظة كتاب الله، وتشجيعهم على استكمال مسيرتهم في الحفظ والتعلم والعمل بالقرآن الكريم.

وأكد استمرار المؤسسة في أداء دورها المجتمعي ودعم وتشجيع أهل القرآن الكريم، مشيرا إلى أن المسابقة تنظم للعام السادس على التوالي على مستوى محافظة الشرقية، تحت إشراف الأزهر الشريف، وشهدت هذا العام مشاركة 5000 متسابق تنافسوا في 4 مستويات:

- المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا مع أحكام التجويد.

- المستوى الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملا.

- المستوى الثالث: حفظ 20 جزءا من القرآن الكريم.

- المستوى الرابع: حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم.

وأضاف أن المسابقة أسفرت عن فوز 48 متسابقا، بواقع 12 فائزا في كل مستوى، إلى جانب تخصيص 16 رحلة عمرة للفائزين برفقة أولياء أمورهم، تقديرا لجهودهم وتشجيعا لهم على مواصلة حفظ كتاب الله.

واختتمت الاحتفالية بتكريم مفتي الجمهورية ووكيل الأزهر الشريف ومحافظ الشرقية للفائزين، وتسليمهم شهادات التقدير والجوائز المالية ورحلات العمرة، والتقاط الصور التذكارية معهم، تحفيزا لهم على مواصلة حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه والعمل بتعاليمه.

كان مفتي الجمهورية ووكيل الأزهر الشريف ومحافظ الشرقية قد أدوا صلاة الجمعة بمسجد الغرباوي بقرية أم الزين التابعة لمركز الزقازيق، اليوم، وسط جموع من المصلين وأهالي القرية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث استمع الحضور إلى خطبة الجمعة التي ألقاها الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، وتناولت موضوع "حقوق الطفل في الإسلام"، حيث أكد أن رعاية الأطفال وصيانة حقوقهم شرعا، وتعزيز وعي المجتمع بمسئوليته تجاه تربيتهم ورعايتهم، تمثل أساسا لبناء أجيال صالحة وواعية، وركيزة لتقدم الوطن واستقراره.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف، خلال الخطبة، على أهمية تكامل الجهود الأسرية والمجتمعية والوطنية للنهوض بالطفولة، وغرس الفضائل والقيم الأخلاقية في نفوس الأطفال، وتقديم القدوة الحسنة لهم.