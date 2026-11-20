أعلنت هندسة كهرباء المنيا عن فصل التيار الكهربائي، غدا السبت 21 نوفمبر 2026، عن عدد من المناطق بمدينة المنيا شرق، لمدة 4 ساعات، تبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا؛ وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية بشبكة الكهرباء.

وأوضح بيان هندسة الكهرباء أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار تشمل: شارع الجلاء بأرض سلطان، وشارع رمسيس، وبرج الفردوس بمنطقة طه حسين، وبرج الفرسان بهيئة قضايا الدولة، وشارع عدنان المالكي بداية من شارع الجلاء، وشارع نفرتيتي بنواحي جامع الجهاد.

وناشدت محافظة المنيا المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمنشآت الخدمية الواقعة بالمناطق المحددة، اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة التيار الكهربائي.