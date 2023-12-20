سامح عاشور عن تراجع الدعم الخليجي: العرب يؤلمهم أن تصبح مصر كبيرة وقوية

قال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، إن انضمام مصر إلى تجمع «بريكس»؛ خطوة في سبيل التحرر من «عباءة الدولار»، مشددا على ضرورة استغلال عمليات التبادل التجاري بالعملات المحلية بين دول التحالف.

ودعا خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إلى ضرورة إلغاء الاعتماد على الاستدانة من صندوق النقد الدولي، قائلا: «لابد أن نوقف التعامل مع صندوق النقد، ونبدأ في عملية مراجعة للمديونية، ونؤجل المشروعات المعتمدة على الدولار».

وأضاف أن مخرج الأزمة الاقتصادية الراهنة تتمحور حول الاهتمام بملفي «الصناعة- الزراعة».

وعلى صعيد آخر يتعلق بتراجع الدعم العربي الموجه إلى الاقتصاد المصري، قال: «من الواضح أنه يؤلمهم أن تكون مصر كبيرة، رغم أن كبر وقوة مصر تحميهم، مصر تعتبر الدول العربية جزءا من أمنها القومي، بينما هناك إحساس عكسي لديهم؛ بأن التميز المصري ليس مطلوبا أن يتقدم».

وقارن بين موقف دول الخليج من تولي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة في مقابل الأزمات التي تواجهها الدول العربية، قائلا: «ديون مصر الخارجية 165 مليار دولار، بينما حصل ترامب عند زيارته للخليج على 500 مليار دولار».

وتابع: «هل أمريكا كانت تحتاج لأموال!، نصف تريليون دولار كان من الممكن أن يعمروا المنطقة العربية ويجعلوها منطقة عظمى كالاتحاد الأوربي، وتساعد الشعب السوداني وتدعم استمرار الشعب المصري في البناء، وتنقذ العراق وسوريا ولبنان، لكن كل ما يحدث الآن لمصلحة إسرائيل».