الثقافة تقدم أنشطة متنوعة بالمدارس احتفاء بالعام الميلادي الجديد

بدأت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، تقديم أنشطة ثقافية وفنية متنوعة للأطفال وطلاب المدارس بالقاهرة، احتفاء بالعام الميلادي الجديد، وذلك ضمن الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة.

وشهدت مدرسة طه حسين، عددا من الفعاليات التفاعلية، حيث جرى تنفيذ مجلة حائط ثقافية عن شهور السنة الميلادية والمناسبات الاجتماعية المرتبطة بكل شهر، وتواريخ وأسباب الاحتفال بها، وقدمتها ريهام نبيل.

كما نفذت رغدة كمال ورشة حلي لعمل تشكيلات من الصوف.

كما نفذت مدرسة داود باشا، ورشة قص ولصق لعمل مجسمات لشجرة عيد الميلاد، قدمتها ناريمان نبيل، إلى جانب مسابقة ثقافية حول شخصيات نسائية أثرن في الحياة السياسية والفكرية في مصر، من بينهن هدى شعراوي، وسهير القلماوي، وسميرة موسى، فضلا عن ورشة لعمل إكسسوارات بالخرز.

وفي مدرسة السلام الابتدائية، قدم فنانو قصر ثقافة 25 يناير، مجموعة من الورش الفنية الهادفة إلى تنمية مهارات الابتكار والإبداع لدى التلاميذ، وتعليمهم إعادة تدوير الخامات البسيطة لصناعة مشغولات يمكن الاستفادة منها في الحياة اليومية.

وشملت الفعاليات، ورشة لعمل مجسم لشجرة عيد الميلاد قدمتها فاطمة شعبان، وورشة لعمل نتيجة للعام الجديد قدمتها مريم حسن، إلى جانب ورشة تلوين لرجل الثلج نفذتها وفاء أبو الفضل.

كما شهدت مدرسة أحمد بن طولون، حوارا تثقيفيا قدمته فاطمة شعبان، تناول الاستعداد للعام الجديد بطموحات وأحلام جديدة، وكيفية تحقيقها من خلال تنظيم الوقت والمهام، وتحديد أهداف واضحة وواقعية تسهم في تطوير الذات وتحقيق النجاح.

إضافة إلى ورشة للتشكيل بالصلصال لتنمية مهارات الإبداع والتفكير والتآزر البصري والعصبي، وورش لعمل شجرة الكريسماس من أوراق الكانسون الملونة والجليتر، إلى جانب تنفيذ نتيجة للعام الجديد باستخدام الورق المقوى.

أما في مدرسة زين العابدين الابتدائية، فقدمت ريهام نبيل مسابقة ثقافية بعنوان "رحلة المعرفة"، هدفت إلى تشجيع الأطفال على المشاركة، واحترام الرأي الآخر، وتنشيط العصف الذهني، وتزويدهم بمعلومات عامة وثقافية متنوعة، شملت موضوعات عن الكواكب والنجوم، وعواصم الدول، وأسئلة الألغاز والترفيه.

ونفذت ورش فنية لعمل إكسسوارات بالخرز، وأقنعة من الفوم الملون والجليتر.

نفذت الفعاليات ضمن أنشطة الإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة د. جيهان حسن، وبرامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، في إطار حرص وزارة الثقافة على غرس روح الانتماء لدى الأطفال، وتنمية مهاراتهم الإبداعية، ومشاركتهم الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية.