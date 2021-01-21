كوريا الجنوبية تسجل 401 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس حيث تحاول السلطات الصحية إبطاء وتيرة الموجة الثالثة من الفيروس أكثر من خلال قواعد التباعد الاجتماعي المشددة.

وقال المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية- وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الخميس- إن البلاد سجلت 401 إصابة جديدة بالفيروس التاجي ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 73 ألفا و918 شخصا.

وأضاف المقر المركزي أنه من بين الحالات الجديدة، كان هنالك 380 إصابة محلية و21 إصابة وافدة من الخارج.

وسجلت كوريا الجنوبية 16 وفاة إضافية، ما رفع حصيلة الوفيات إلى 1316 وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، بلغ عدد مصابي كورونا الذين يعانون من أعراض خطيرة في كوريا الجنوبية إلى 317 شخصا، بانخفاض قدره 6 أشخاص عن اليوم السابق.

وبلغ عدد حالات الشفاء 60 ألفا و846 حالة بزيادة 666 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما انخفض عدد المرضى الخاضعين للعلاج الطبي تحت الحجر الصحي بمقدار 281 شخصا عن اليوم السابق إلى 11 ألفا و756 شخصا.

ووصلت الموجة الثالثة من كوفيد-19 في كوريا الجنوبية ذروتها يوم 25 ديسمبر، حيث وصل العدد اليومي إلى 1240، لكنها بدأت تظهر علامات التباطؤ منذ ذلك الحين.

وعلى الرغم من أن الإصابات الجديدة تتباطأ على ما يبدو، تظل السلطات الصحية يقظة بشأن احتمال زيادة العدد.

ومددت البلاد مستوى التباعد الاجتماعي الحالي لمدة أسبوعين آخرين حتى 31 يناير، مع تخفيف بعض القيود المفروضة على المقاهي وصالات الألعاب الرياضية والمرافق الداخلية الأخرى التي تعرضت لخسائر في الإيرادات.