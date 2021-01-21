البر الرئيسي الصيني يسجل 144 إصابة جديدة بكورونا 126 منها محلية

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الخميس، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 144 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي، إن 126 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما البقية قادمة من الخارج.

ومن بين الإصابات المحلية، تم الإبلاغ عن تسجيل 68 حالة في مقاطعة هيلونججيانج، و33 في مقاطعة جيلين، و20 في مقاطعة خبي، واثنتين في كل من بلدية بكين ومقاطعة شانشي، وحالة واحدة في مقاطعة شاندونج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 88701 حالة، بينهم 1598 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، 68 منهم في حالة خطيرة.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 82468، فيما ظل عدد الوفيات مستقرا عند 4635 حالة.

كما شهد يوم أمس تسجيل 113 حالة إصابة جديدة بدون أعراض في البر الرئيسي الصيني. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.