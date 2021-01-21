بلباو ينجو من فخ إيبيزا ويصعد لدور الـ16 بكأس ملك إسبانيا

نجا فريق أتلتيك بلباو من مفاجآت بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما صعد لدور الـ16 في المسابقة، عقب فوزه بصعوبة بالغة 2 / 1 على مضيفه إيبيزا اليوم الخميس في دور الـ32 للبطولة.

وتقدم إيبيزا، الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة الإسباني، بهدف مباغت حمل توقيع خافيير بيريز في الدقيقة 12، لكن راؤول جارسيا أحرز هدف التعادل لبلباو في الدقيقة 52.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1 / 1، واللجوء إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، سجل أوناي نونييز هدف الفوز الثمين لبلباو في الدقيقة 90، ليصعد بالفريق الباسكي إلى الدور المقبل في المسابقة.

يأتي هذا الفوز، ليواصل بلباو احتفالاته بالتتويج بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة في تاريخه، عقب فوزه 3 / 2 على برشلونة في نهائي المسابقة يوم الأحد الماضي.