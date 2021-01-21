قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في معرض رده على أسئلة النواب في الجلسة العامة، إنه سيعقب في شكل ملاحظات عامة، ثم ردود تفصيلية، وأنه فيما يخص الملاحظات العامة: "قمنا بعمل ربط بين مديريات المحافظات يتولاها قيادات شابة، وفي قيادات الصعيد، هناك مجموعات شبابية مرتبطة بالوزارة، ليس فقط لنقل نبض الشارع، وإنما القيام بأعمال مستمرة في المشروعات، وهو ما ساهم في تسريع تواجد الوزارة في ملفات هامة".

وتابع: "مراكز الشباب بمثابة عصبا أساسيا للدولة المصرية، لها أهمية كبرى، 4333 مركز شباب متواجد لدينا هناك خطة بشأنهم للتطوير، أنجزنا فيها للملاعب التي بها نجيل صناعي، ولا يمكن حصر مركز الشباب في ملعب الكرة، واستمرينا في أعمال التطوير، وانتهينا من المرحلة 8، أنهينا فيها ما يزيد على 3 آلاف ملعب، وهناك قرابة الـ1000 ملعب، بها مشاكل نعترف بها ولا ننكرها، ونموذج عادل إمام في أحد الأفلام رأيته بعيني، وأغلقت مراكز شباب بنفس الشكل".

وواصل: "تشرفت بالعمل مع أشرف رشاد، ولجنته للشباب والرياضة كانت جنبا إلى جنب مع الوزارة، وهي مسألة مستمرة، والعمل مستمر مع النائب محمود حسين في اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، وأشهد أنه خلال الفترة الماضية، لم يأت نائب لطلب شخصي لذاته، وإنما هي طلبات للدائرة وأهاليها".

واستطرد: "تعاون النواب والوزارة ستساعدنا في إنهاء المشكلات، لأن الأعضاء يروون وينقلون إلينا أعباء الشعب باستمرار، وهي نقطة تلاقي معنا في غاية الأهمية".