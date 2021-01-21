نائب رئيس اتحاد الناشرين السابق: نسبة تزوير الكتب وصلت لـ10 أضعاف آخر 5 سنوات

قال أحمد بدير، نائب رئيس اتحاد الناشرين السابق، إن ظاهرة تزوير الكتب استشرت في العالم العربي خلال آخر 5 سنوات، ووصلت إلى 10 اضعاف، موضحا أن المزورين يقومون بالاستثمار في الكتب الأكثر مبيعًا ويقتنصونها لإعادة طباعتها.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حديث القاهرة» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أن مزوري الكتب معروفين وأماكن مطابعهم معروفة وهم يقتنصون الأكثر مبيعا ويعيدون طباعتها، متابعا: «على المجتمع أن يأخذ قضية تزوير الكتب بجدية».

وأشار نائب رئيس اتحاد الناشرين السابق، إلى أن هناك أماكن وشوارع بعينها معروفة بترويج الكتب المزورة، قائلا: «ضبطنا منذ فترة مخزنًا يضم ما يقرب من مليون نسخة كتاب مزور جاهزة للتصدير».