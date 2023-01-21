عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، اليوم السبت، "ع.ح.م" مدير عام بالمعاش بشركة بترول بالسجن لمدة 3 أعوام وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بتهديد زوجته "س.م.ع" ربة منزل، بإفشاء أمور تخصها خادشة للحياء والشرف، وذلك في القضية المقيدة برقم 39405 لسنة 2022 جنايات الدخيلة.



وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم مباحث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "الانترنت"، باتهام سيدة لزوجها بتهديدها بإفشاء أمور تخصها خادشة للحياء عن طريق وسائل الاتصال الاجتماعي.



وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات ضباط المباحث، أنه بسبب خلافات زوجية تركت الزوجة مسكنها؛ لتفاجئ بإرسال المتهم رسائل إلكترونية من هاتف محمول لشقيقتها عبر تطبيق "واتس آب" تحوي عبارات تهديد بنشر صورة ومقاطع مصورة لزوجته، وكان التهديد مصحوبا بطلب عودتها إلى مسكن الزوجية.



وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وتبين أن المتهم هو مستخدم رقم الهاتف الذي أرسل الرسائل، وبتحرير محضر إداري بالواقعة وعرضه على النيابة وجهت للزوج تهمة "تهديد المجني عليها بإفشاء صور ومقاطع مصورة لها خادشة للشرف بإرسال رسائل إلكترونية إلى شقيقتها يهدد فيها بطلب عودتها إلى مسكن الزوجية نظير عدم نشر تلك الصور".



وأضافت التحقيقات، أن المتهم تعمد إزعاج ومضايقة شقيقة المجني عليها بإساءة استعمال وسائل الاتصالات بإرسال رسائل نصية بها عبارات تهديد، وأنه اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن ينتهك خصوصية المجني عليها دون رضاها، واستخدم حساب خاص على الشبكة المعلوماتية، بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب الواقعة.



وتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: رشدي محمد قاسم، والسيد مصطفى الحوراني، وسكرتير المحكمة، وكريم الجنادي.