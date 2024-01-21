إندونيسيا تحذر السكان من حدوث فيضانات ساحلية في المنطقة الشمالية من جاكرتا

طلبت وكالة التخفيف من آثار الكوارث في جاكرتا من السكان في المنطقة الشمالية أو الساحل بجاكرتا، بتوخي الحذر من حدوث فيضانات ساحلية، اعتبارا من اليوم الأحد حتى 27 من الشهر الجاري.

وقال رئيس الوكالة، اسناوا آجي، في بيان اليوم الأحد: "تحذر محطة الأرصاد الجوية البحرية، التابعة لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفزياء، في منطقة تانجونج بريوك، من احتمال حدوث فيضانات ساحلية في الفترة من 21 حتى 27 يناير 2024"، حسب وكالة "انتار نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم.

وتابع أن ذروة المد البحري العالي تحدث في الفترة من الساعة 7 حتى 11 صباحا بالتوقيت المحلي.

وحثت الوكالة السكان على مراقبة أحدث المعلومات حول أمواج البحر.

وكانت إندونيسيا، قد أعلنت عن خطط لبناء جدار بحري، في أحدث الإجراءات التي تهدف إلى منع عاصمتها جاكرتا من الغرق بمعدل أسرع.

وقال وزير تنسيق الشئون المنسق للشئون الاقتصادية بإندونيسيا، إيرلانجا هارتارتو في العاشر من يناير، في فعالية أقيمت في جاكرتا، في معرض الكشف عن أحدث خطة لبناء الجدار البحري، إن المشروع سيتطلب 3 مراحل من البناء، تمتد إلى ما بعد عام 2040، حيث تتطلب أول مرحلتين 164.1 تريليون روبية "10.5 مليار دولار" من التمويل، ولم يذكر حجم الأموال المطلوبة للمرحلة الثالثة.

وعلى الرغم من أن الفكرة ظلت مطروحة لأكثر من عقد من الزمن، إلا أن اقتراحا لبناء جدار بحري تم إحياؤه مؤخرا، حيث إن جاكرتا أصبحت أكثر المدن الكبرى عرضة للغرق في العالم.