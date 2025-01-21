الصين تتعهد بزيادة وارداتها من الخارج

قال نائب رئيس الوزراء الصيني دينج شوشيانج، إن بلاده ستزيد واراداتها من الخارج، بعد ساعات من إرجاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ تهديده السابق بفرض رسوم إضافية على السلع الصينية بمجرد تنصيبه.

وقال دينج خلال مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي بمنتجع دافوس السويسري "لا نسعى لتحقيق فائض تجاري. نريد استيراد المزيد من المنتجات والخدمات التنافسية عالية الجودة لدعم التجارة المتوازنة"، دون ذكر اسم أي دولة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تصريحات دينج جاءت بعد ساعات من تنصيب الرئيس ترامب وعدم اتخاذه قرار بفرض الرسوم التي هدد بها على المنتجات الصينية وإحالة ملفات التجارة الخارجية إلى المؤسسات الاتحادية المعنية لدراستها.

في الوقت نفسه أشار ترامب إلى خطط لفرض رسوم بنسبة 25% على المنتجات المكسيكية والكندية بحلول أول فبراير المقبل.

في حين أن الأمر لا يزال في بدايته، فإن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بدأت بشكل دافئ على غير المتوقع بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

كما ألقى الرئيس الأمريكي طوق نجاة لتطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك من خلال إيقاف قرار حظره مؤقتًا في البلاد، مما أعطى الشركة وشركتها الأم الصينية بايت دانس المزيد من الوقت للعثور على شريك أمريكي.

كما أشار ترامب إلى اعتزامه عقد اجتماعات ومكالمات مع الرئيس الصيني شي جين بينج، قائلاً إنه تمت دعوته إلى الصين دون الخوض في التفاصيل.

ووقع الزعيم الأمريكي على أمر لإدارته لبحث ممارسات التجارة غير العادلة على مستوى العالم والتحقيق في مدى امتثال الصين لاتفاق تم التوصل إليه خلال فترة ولايته الأولى بشأن التبادل التجاري بين البلدين.