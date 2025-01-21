متحدث الخارجية القطرية: راضون عن مستوى تنفيذ اتفاق غزة والأمور تسير بشكل إيجابي

قال مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، إن الوسطاء راضون عن مستوى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف خلال إحاطته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء: «الأمور لازالت تسير بشكل إيجابي بالنسبة لنا كوسطاء، ونعتقد أن التبادل المقبل سيتم بسلاسة أكبر».

وأشار إلى أن «عملية التبادل الثانية ستتم في عطلة الأسبوع، ثم يليها تسهيل الحركة من الجنوب إلى الشمال».

وأكمل: «فرق التفاوض تعمل على وضع تفاصيل التبادل المقبل الذي سيتم في وقته، والتواصل جارٍ مع الطرفين لتبادل القوائم، والوصول إلى شكل نهائي للتبادل بنهاية الأسبوع الجاري».

واعتبر أن التأخير في موعد بدء إطلاق النار الأحد الماضي «ليس مستغربًا»؛ بسبب التباين في فهم المعلومات.

وواصل: «لكن تلك المرة الآليات التي وضعتها غرف العمليات تضمن ألا نصل لمرحلة انهيار الاتفاق، فرغم التأخير الذي حدث ببداية وقف إطلاق النار والتسليم والإفراج عن الأشقاء الفلسطينيين، إلا أن الأمور تسير بشكل إيجابي».